Scuole sicure, lavori al plesso di via Marche con rifacimento del muretto di sostegno e ringhiera

GROTTAMMARE - Lavori in corso nel plesso di via Marche. Una ditta esterna sta realizzando un intervento di straordinaria manutenzione alla recinzione dell’edificio scolastico per ripristinarne la sicurezza. In particolare le opere consistono nel rifacimento del muretto di sostegno e nella sostituzione della ringhiera per una lunghezza di 30 metri.

«Una manutenzione programmata – afferma il consigliere delegato alle Manutenzioni del Comune di Grottammare, Bruno Talamonti – sulla scia di altri lavori che abbiamo avviato in tutti i plessi scolastici a partire dal mese di settembre». Le opere sono state affidate all’impresa CVM di Montalto Marche, al costo complessivo di 8.181,56 euro Iva inclusa. Intanto, proseguono anche i lavori all’ultimo piano della Scuola “Giuseppe Speranza”. In questo caso, l’intervento servirà a rendere utilizzabile il piano sottotetto, dopo l’intervento di sostituzione del tetto in cemento con un tetto di legno, nell’ambito di un processo di adeguamento sismico che da qualche anno sta interessando l’edificio storico di via Garibaldi.

I lavori sono finanziati in parte con fondi assegnati dal Ministero dell’Interno con la Legge di Bilancio 2020 (87.182,14 euro), mentre la quota eccedente è a carico del Bilancio comunale. Il costo complessivo è di 140.561,52 euro. Per lo stesso immobile è atteso anche l’avvio di un altro cantiere per il rafforzamento di alcuni solai.

