Grottammare, vigili del fuoco e carabinieri cercano un uomo di 69 anni scomparso. Ritrovata solo la sua auto

GROTTAMMARE - Intense ricerche in queste ore di un uomo di 69 anni che da ieri ha fatto perdere le sue tracce. Ritrovata l'auto in via Belvedere, nella parte alta di Grottammare poco distante dal tratto autostradale, ma lui è scomparso.

Uomo scomparso a Grottammare

L'allarme è scattato dalla mattinata di ieri. Subito carabinieri e vigili del fuoco per via della zona impervia si sono messi sulle tracce dell'uomo che al momento sembra come svanito nel nulla. Poi nel pomeriggio il ritrovamento dell'auto sulla quale ora stanno lavorando gli investigatori per cercare di individuare qualche indizio che possa permettere di trovare l'uomo sano e salvo.