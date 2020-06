Schianto con lo scooter contro un Suv: coppia grave, per lei c'è l'eliambulanza

GROTTAMMARE - Ci sono gli agenti della polizia locale al lavoro sull'incidente che ha reso necessario l'atterraggio dell'eliambulanza nel parcheggio della stazione ferroviaria di Grottammare. Lo scontro è avvenuto a pochi metri di distanza dall'area di sosta, lungo la Statale 16.

Per motivi al vaglio degli agenti, uno scooter con a bordo due persone, un uomo e una donna, si è scontrato con un Suv della Volvo colpendolo sulla fiancata del lato passeggero. I due sono stati sbalzati di sella mentre il ciclomotore è finito sull'asfalto. Per entrambi le conseguenze riportate dall'impatto e dalla caduta si sono rivelate essere serie tanto che per la donna, di ventinove anni, è stata allertata l'eliambulanza. L'uomo alla guida dello scooter è invece stato trasportato, in ambulanza e in codice rosso, all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto.

