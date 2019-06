Schianto tra camion in galleria: file lunghe chilometri in autostrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Schianto in autostrada e il "solito" tratto dell'A14 va in tilt, con file verso nord, comunica Società Autostrade, lunghe fino a 6 km.L'incidente si è verificato in una galleria, dove si sono tamponati due mezzi pesanti con perdita di materiale sulla carreggiata. Inizialmente la Polizia aveva chiuso l'ingresso dell'A14 da sud, ma si sono comunque formate code lunghe chilometri. Società Autostrade consiglia a chi è diretto a nord di uscire a San Benedetto e rientrare a Pedaso.