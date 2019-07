Schianto in autostrada: code lunghe chilometri nelle due direzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Doppio schianto sull'A14: in arrivo l'eliambulanza e lunghe code nel traffico, in particolare verso sud.Sulla A14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona, a seguito di un incidente km 298 e 300 si registrano 6 km di coda in aumento e 3 km di coda in direzione di Bari tra Pedaso e Grottammare.Il traffico defluisce su due corsie verso Ancona ed su una sola corsia in direzione di Bari.Per chi è diretto a Bologna si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, può rientrare in autostrada a Pedaso. Sul posto è presente il Personale di Autostrade per l'Italia a segnalare la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli.