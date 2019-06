Schianto in auto: papà â€‹e figlio di 13 anni finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Padre e figlio di tredici anni sono finiti in ospedale in seguito allo scontro tra due auto avvenuto, intorno alle 12 e 30 di ieri mattina, lungo la Valtesino, in territorio di Grottammare. Il padre è stato soccorso dall’ambulanza del presidio di emergenza dell’ospedale e accusava dolore toracico. Il figlio ha invece riportato una ferita abbastanza profonda alla bocca ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale di San Benedetto dall’ambulanza della Misericordia di Grottammare. L’incidente è avvenuto all’altezza del bar Calvaresi, a poca distanza dall’area della chiesa Madonna della Speranza, nel tratto grottammarese della strada provinciale che attraversa la vallata del Tesino.