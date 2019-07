Ancora uno schianto â€‹sull'A14, ragazza grave e lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Nuovo e grave incidente sull'A14: una ferita seriamente e di nuovo lungo code, non c'è pace per questotratto di austrada. E' finita in eliambulanza a Torrette, intorno alle 12 e 30, una 29enne di Taranto. E' rimasta coinvolta in un pesante incidente stradale avvenuto all'interno della galleria dell'Acquarossa, a cavallo tra i territori di Grottammare e Cupra Marittima, lungo la corsia Nord dell'A14. Per cause al vaglio della polizia autostradale di Porto San Giorgio l'auto condotta dalla donna ha tamponato un autoarticolato che la precedeva. La macchina è rimasta incastrata sotto il camion e la donna è rimasta a sua volta bloccata nell'abitacolo. E' stato necessario l'intervento dei pompieri che l'hanno tirata fuori e consegnata al 118. Si sono formate code che hanno raggiunto anche i 3 km.