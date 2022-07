Ritrovato morto a Grottammare in una scarpata Orazio Aleo, l'anziano era scomparso da casa da una settimana

GROTTAMMARE - E' stato ritrovato in un fossato a poca distanza da casa il cadavere di Orazio Aleo, l'anziano di Grottammare che era scomparso da casa da quasi una settimana. Le forze dell'ordine avevano diffuso la foto e reso noto il nome dell'anziano che era stato visto l'ultima volta in via Monti. Da quel momento era sparito.

Gli ultimi avvistamenti

La sua automobile è stata trovata in via Belvedere nella zona alta di Grottammare. Un testimone lo aveva visto nella zona di Cupra Marittima. Le forze dell’ordine avevano deciso di diffondere le sue generalità e una sua foto recente per cercare di rintracciare Orazio Aleo prima possibili. Purtroppo ieri pomeriggio la brutta notizia. Non si tratta di una morte violenta.