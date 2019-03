Sbalzato dalla sella ​dopo l'urto con l'auto: grave un 17enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un ragazzo di 17 anni , L. C., è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la statale Adriatica a Grottammare. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 quando il giovane in sella al suo scooter, per cause al vaglio dei carabinieri è andato a sbattere contro una Renault Clio. Nell’impatto è stato sbalzato di della cadendo poi sull’asfalto. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118. Le sue condizioni di salute vengono definite gravi sebbene, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Anche il conducente della Renault Clio è stato trasportato al pronto soccorso dove è arrivato in codice giallo.