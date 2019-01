Ladri in azione nella notte svuotano le colonnine della sala slot in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – Raid dei ladri nella notte appena trascorsa a Grottammare. Intorno alle tre i malviventi sono riusciti a penetrare all'interno della sala slot in via dei Piceni nei paraggi del centro della città. I ladri sono risucitri a sradicare alcune colonnine ed una macchina cambia soldi. E' entrato in funzione il sistema di allarme ma quando i carabinieri di Grottammare e San Benedetto sono arrivati sul posto i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce. I carabinieri sono ora alla ricerca di tracce lasciate dai malviventi al fine di risalire agli autori del colpo. Ancora da quantificare il bottino e la conta dei danni.