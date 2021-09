Gli rubano il suv Maserati sotto i suoi occhi: caccia ai ladri che si sono diretti sull'A14 verso sud

GROTTAMMARE - Ha parcheggiato l’auto, un suv Maserati, è entrato in un negozio e, quando è uscito, ha fatto in tempo a vedere due persone che stavano portandogli via il mezzo. È accaduto a Grottammare dove, un paio di giorni fa, si è verificato un altro furto d’auto.

E che auto, verrebbe da dire, perché l’oggetto del furto è un suv della Maserati del valore di oltre ottantamila euro. Si è consumato tutto in via Bernini, in un’area di sosta che si trova a ridosso della Statale 16, a non troppa distanza dall’intersezione con via Galilei. L’uomo è sceso dall’auto, l’ha chiusa con il telecomando ed è entrato in un esercizio commerciale che si trova a pochi passi dal parcheggio. Quando è uscito, alcuni minuti dopo, ha visto la sua macchina che si stava allontanando a tutta velocità facendo appena in tempo a scorgere le sagome di due persone accomodate sui due sedili anteriori. I malviventi sono riusciti a clonare il segnale radio con il quale il telecomando dell’uomo ha dato l’impulso per la chiusura delle portiere.

Attraverso un dispositivo hanno di fatto duplicato tutto il meccanismo che consente di aprire e avviare la macchina. E se ne sono andati riuscendo anche a disattivare il segnale gps. L’auto ha imboccato l’autostrada A 14 (il casello dista poche centinaia di metri dal luogo del furto) e si sono diretti a Sud. Da quel momento si sono perse le tracce della macchina che è stata intercettata in Puglia, a pochi chilometri di distanza dal casello di Cerignola dove, verosimilmente, il veicolo è uscito e dove, altrettanto verosimilmente, è stato completamente smantellato. Sulla vicenda sono al lavoro i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del titolare dell’auto il quale ha riferito loro tutta la dinamica dei fatti. Le speranza di ritrovare la macchina intera è quasi del tutto inesistente. Nei giorni scorsi, sempre a Grottammare, erano spariti altri tre mezzi, tutti rubati nottetempo.

