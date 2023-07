Grottammare, ruba un auto e sperona i carabinieri: folle inseguimento sul raccordo nella notte

GROTTAMMARE- Un inseguimento da film americano. E' quanto accaduto nelle prime ore della mattina di oggi (29 luglio) nei pressi di Grottammare dopo i carabinieri di San Benedetto del Tronto si erano messi sulle tracce di un Audi A3 rubata in precedenza. Il mezzo stava imboccando l'A14 in direzione Sud prima di essere avvistato dalle pattuglie e dalla Polizia Stradale.

L'inseguimento

L'auto ha ingranato la marcia a folle velocità per eludere le forze dell'ordine. Ricorrendo addirittura a un tentativo di speronamento (fortunatamente senza conseguenze) all'altezza del raccordo dell'SS80 in corrispondenza dell'uscita Giulianova-Teramo-Mosciano Sant'Angelo in direzione Teramo. Il conducente è riuscito ad abbandonare l'auto, poi ritrovata a San Nicolò a Tordino, con il motore acceso dopo che sulle sue tracce erano confluite anche diverse pattuglie abruzzesi.