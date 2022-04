Ripiantumate le pinete del lungomare, il plauso del comitato cittadino: «Richieste accolte»

GROTTAMMARE - È iniziata la piantumazione degli alberi sulle pinete del lungomare centro di Grottammare. «Gran parte del patrimonio arboreo del lungomare è salvo: era tra le modifiche del progetto di riqualificazione che avevamo avanzato, forti della condivisione di centinaia di cittadini, e che inizialmente non erano state prese in considerazione» fa sapere Gian Filippo Straccia coordinatore del Comitato cittadino restyling lungomare.



«Grazie a tutti quei cittadini che in prima persona, e in maniera convinta, hanno difeso le pinete – prosegue Straccia – e alla legge forestale regionale, del 2014, che ha obbligato gli amministratori comunali di Grottammare alla piantumazione di pini presso le pinete del lungomare della Repubblica. Adesso non ci resta che attendere la modifica della pista ciclabile, a riguardo la Fiab provinciale, che conosce realmente il progetto, si era espressa nel dicembre scorso condividendo i nostri dubbi sulla sicurezza e validità del percorso».

L’opera, infatti, prevede la riqualificazione dei viali pedonale e ciclabile ad est ed ovest del Lungomare della Repubblica. In particolare si realizzerà su 560 metri lineari e si caratterizza anche per la creazione di nuovi spazi di socialità sul lato est e la regolamentazione della pista ciclabile già esistente, sul lato ovest, dove verrà dirottato il percorso nei mesi estivi. Il coordinatore Straccia sottolinea come «il vialetto del lato ovest, che da sempre rappresenta un luogo di passeggio sereno e armonioso, con il progetto diverrebbe altro: una pista ciclabile insicura e uno spazio per i pedoni scomodo».



Incine le gradinate previste davanti il circolo tennis: «Non vediamo l’utilità. Siamo per un lungomare immerso nel verde, dove l’odore salmastro si mescola con quello dei fiori di oleandri. Riqualificare non significa solo rimuovere l’asfalto ma anche esaltare aiuole, pinete, palmizi e oleandri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA