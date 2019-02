Riapre la Galleria Castello dopo sei mesi di disagi per chi percorreva l'A14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - La riapertura al traffico della galleria Castello di Grottammare avverrà alle ore 14 di venerdì 8 febbraio. Lo ha comunicato il senatore di Forza Italia Andrea Cangini che lo ha appreso dirattamente dai vertici della società Autostrade. Automobilisti e autotrasportatori possono, finalmente, tirare un sospiro di sollievo, insomma, dopo sei mesi di disagi, code e problemi che hanno martoriato i viaggi sia in direttrice nord sia in quella sud. L'incidente che provocò danni ingentissimi si verificò la notte tra il 22 e il 23 agosto. Un camion che percorreva l’Autostrada A14 in direzione Sud prese fuoco nel tunnel e da allora sono stati necessari lavori di ripristino della sede stradale e della volta che hanno visto continui scambi di carreggiata fino alla chiusura, nei giorni scorsi, anche del casello di Grottammare durante la notte. Da domani però i disagi termineranno.