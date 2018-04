Proiettile della guerra mondiale scoperto durante i lavori per costruire una palazzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un proiettile risalente probabilmente alla seconda guerra mondiale è stato scoperto durante alcuni lavori in un cantiere edile a Grottammare, in contrada Mezzina. Il residuato bellico, lungo 30 centimetri, rimasto interratto per decenni è riemerso durante i lavori di costruzione di una palazzina. Gli operai hanno subito avvisato le forze dell'ordine del riotrovamento. I carabinieri hanno delimitato l'area della zona piuttosto isolata e nella giornata di domani sul psoto arriveranno gli artificieri per rimuovere l'antico proiettile.