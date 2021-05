Un anno ed è già una realtà: Muscle Beach cresce a vista d’occhio, Grottammare allestisce cinque aree fitness

SAN BENEDETTO - Tutta la Riviera punta sullo sport all’aria aperta. Sta per compiere un anno e cresce a vista d’occhio. È l’area fitness all’aperto realizzata dall’amministrazione comunale lungo la spiaggia libera nei pressi della sponda Sud della foce dell’Albula. E mentre San Benedetto mostra i muscoli Grottammare non è da meno: il sindaco Piergallini con l’assessore allo sport Alessandra Biocca ne hanno allestite addirittura cinque.

In molti hanno chiamato questo spazio “Muscle Beach”, come i celebri lidi americani dedicati agli appassionati del culturismo. Sono passati quasi 12 mesi dalla sua apertura e, da allora, è stata utilizzata continuamente da un numero sempre maggiore di persone. Non solo nei periodi più caldi. Anche d’autunno e d’inverno, soprattutto giovani e giovanissimi hanno sempre frequentato gli attrezzi piantati sull’arenile. Sulla spinta di una frequentazione così massiccia, il Comune ha deciso di allargare l’area attrezzata. Un intervento che si sta realizzando proprio in queste ore. In arrivo nuove attrezzature con relativi tappetini anti-trauma che vanno ad aggiungersi a quelle installate nei mesi passati. Con il nuovo intervento, la superficie complessiva della palestra a cielo aperto sarà di circa 130 metri quadrati.



Anche i nuovi attrezzi seguiranno la filosofia del “Calisthenics”, favorendo l’uso del peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. L’amministrazione Piunti sta lavorando per individuino altri spazi in giro per San Benedetto dove poter ospitare strutture simili, da finanziare tramite un apposito bando ministeriale dedicato allo sport all’aperto.



A Grottammare completato il percorso sportivo che attraversa la città. Il benessere è all’aperto. Da piazza Madonna della Speranza, a via Copernico, dalla pineta Ricciotti alla Terrazza sul mare fino alla Pineta dei Bersaglieri sono cinque le aree cittadine allestite con attrezzi e strumentazioni sportive per tutte le età. Un percorso iniziato nel 2015. «È a disposizione dei cittadini – dice il sindaco Enrico Piergallini - una vera e propria palestra all’aperto indicata per ogni target di allenamento e che ognuno può frequentare a proprio piacimento, anche in alternanza alle attività nelle strutture sportive, quando finalmente sarà possibile tornare ad allenarsi al chiuso». L’assessore allo Sport Alessandra Biocca parla di «un percorso per essere in armonia con se stessi e con gli altri. In questo modo intendiamo incentivare i cittadini al movimento per migliorare la qualità della vita».

