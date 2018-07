Ragazza presa a pugni dal fidanzato crolla a terra durante la festa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Una ragazza riversa in terra, in spiaggia, illuminata dai bagliori dei fuochi d’artificio di San Paterniano. E’ la scena che in molti si sono trovati di fronte nella serata di domenica nel momento clou della festa del Patrono grottammarese. La ragazza, una trentenne di origini tunisine, era stata presa a pugni, poco prima, da un uomo, il suo compagno il quale, durante l’episodio di violenza, era in compagnia di un amico. La discussione si è fatta via via sempre più accesa fino a quando, stando a quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo avrebbe colpito per tre volte la ragazza. I carabinieri hanno nel frattempo identificato e rintracciato i due uomini che erano con lei, sia quello che, stando alle testimonianze, l’ha picchiata in quel modo, sia l’altra persona che non avrebbe fatto nulla per fermarlo. Sui due non pende alcun provvedimento considerato il fatto che la prognosi dei medici dell’ospedale è di durata inferiore a quella prevista dalla legge per intervenire d’ufficio. Dovrà essere la trentenne a sporgere querela.