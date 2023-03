GROTTAMMARE - Lotta al punteruolo rosso, tutte le 279 palme pubbliche presenti sul territorio comunale saranno sottoposte a trattamenti di prevenzione. Gli interventi di prevenzione fitosanitaria sono stati recentemente affidati alla ditta Nico Green di Bacchetta Niccolò, con sede a Tortoreto, per un importo totale di 23.680 euro.

In particolare 50 esemplari di phoenix canariensis verranno sottoposte a trattamenti ad impatto ambientale zero per contrastare l’epidemia nel corso dell’anno. Le altre 229, tra Canarie e dactylifera, saranno sottoposte ad un trattamento mediante lavaggio dell’apice per un totale di quattro cicli distribuiti nei mesi di: giugno, settembre, ottobre e novembre.



Gli esperimenti



Nel corso degli anni sono state eseguite diverse prove sperimentali sul territorio italiano nei confronti del parassita, alcune delle quali hanno dato buoni risultati, tra le quali, appunto, la distribuzione di prodotti fitosanitari specifici per endoterapia, un sistema di trattamento che prevede la distribuzione di molecole mediante cannule forate, inserite nel tronco, in grado di garantire la necessaria copertura fitosanitaria fino all’apice. Nel corso del 2021 a Grottammare sono state eseguite prove sperimentali con trattamenti fitosanitari in endoterapia su 20 palme e di queste sei sono state attaccate, circa il 30%, e successivamente abbattute. L’anno scorso, invece, sulle restanti 14 palme è stata portata avanti la prova sperimentale con trattamenti fitosanitari eseguiti in endoterapia la quale ha fatto registrare buoni risultati, considerato che sono state attaccate dal parassita due palme.



La prevenzione



Anche per l’anno 2023, quindi, sono stati confermati gli interventi di prevenzione fitosanitaria sulle palme appartenenti alla specie Phoenix canariensis e dactylifera presenti su tutto il lungomare comunale.