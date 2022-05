Pulizia della spiaggia e cura del verde: la città si rifà il look in vista della stagione estiva

GROTTAMMARE - La città si prepara ad accogliere i turisti in vista dell’estate. Dalla pulizia delle spiagge alla cura del verde ornamentale sono tanti gli interventi che gli operai comunali stanno portando avanti. Intanto si progetta la piantumazione di 25 palme, a sostituzione di quelle colpite dal punteruolo rosso, sul lungomare di Grottammare.



«Sono già 80 le palme messe a dimora nel corso dell’attuale amministrazione. Contiamo di sostituire tutte le essenze arboree colpite dal parassita entro la fine di questo mandato», afferma Bruno Talamonti consigliere delegato alle Manutenzioni. In particolare la cura del verde è iniziata con la sistemazione degli oleandri presenti sul lungomare. «Pur avendo approvato il bilancio con un mese di anticipo rispetto alle nuove scadenze previste, soltanto a partire dal 30 aprile – afferma il primo cittadino Enrico Piergallini - abbiamo avuto la possibilità di utilizzare pienamente le risorse disponibili per alcuni progetti già programmati. Ecco perché ora stiamo correndo contro il tempo per realizzare questo intervento di sistemazione del verde e altri interventi di manutenzione delle strade e della segnaletica. Proviamo a completare tutto prima dell’estate. Qualora invece arrivassimo troppo lunghi, ne rinvieremo alcuni a settembre».



L’intervento di potatura ha interessato tutte le piante presenti sul lungomare, dal centro fino al confine con San Benedetto, ovvero la zona del Ballarin: si tratta di un’opera di decoro urbano portata avanti dalle maestranze interne del Comune. Presente, inoltre, anche un giardiniere che sta sistemando le aiuole presenti sul lungomare ed è stato sistemato il giardino del 43esimo Parallelo, a riguardo prosegue Talamonti: «Un ringraziamento ai vivai Brutti Nicola e Voltattorni Gianni, di Grottammare, per aver donato delle piante ornamentali, sistemate nei giorni scorsi, in questo tratto di pista ciclabile». Iniziata anche la sistemazione e il livellamento delle spiagge «i nostri operai hanno cominciato dalla parte nord, per poi spostarsi a sud da questa settimana».



Anche Cupra Marittima si prepara ad accogliere i turisti. «Sulle nostre spiagge è stato realizzato un intervento di sistemazione per togliere i detriti, trasportati dalle mareggiate, prima di Pasqua – spiega il sindaco di Cupra Alessio Piersimoni - dato che durante queste festività diverse turisti tornano per qualche giorno e prenotano così le loro vacanze. Adesso i balneari stanno sistemando le proprie spiagge, mentre come Comune stiamo per iniziare la sistemazione definitiva di alcuni tratti di spiaggia libera, grazie all’opera portata avanti dagli operai con l’utilizzo di macchinari specifici. Sicuramente saremo pronti per ospitare una delle tappe del circuito multisportivo italiano Adriatic Series». Cupra Marittima, infatti, entra a far parte dell’evento sportivo che prevede una serie di gare quali: triathlon, duathlon, paratriathlon su varie distanze e che coinvolgeranno atleti di tutte le età, dai 6 anni in su. L’appuntamento a Cupra è per domenica 22 maggio.



