Il proiettile di cannone non esploso sarà rimosso la prossima settimana

GROTTAMMARE - Il residuato bellico rinvenuto giovedì pomeriggio in via Mezzina, a Grottammare, è un colpo non esploso, di cannone utilizzato da una unità contraerea nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E’ la sentenza dei due artificieri, arrivati in Riviera dal Nucleo di Ancona, nel primo pomeriggio di ieri per effettuare un sopralluogo nell’area del ritrovamento.Il tipo di residuato non ha consentito una rimozione immediata e sarà l’esercito a doversi occupare dell’intervento che sarà effettuato probabilmente alla fine della prossima settimana. Il proiettile, lungo circa trenta centimetri, è saltato fuori durante alcuni scavi per l’edificazione di una struttura all’interno di una proprietà privata che si trova a ridosso della strada comunale che collega l’area della Cuprense alla Valtesino. I due artificieri hanno effettuato il sopralluogo scortati dai militati della stazione di Grottammare che sono tornati nell’area transennata ventiquattro ore prima in seguito al ritrovamento.L’area rimarrà interdetta a qualsiasi tipo di accesso fino a quando il residuato non sarà stato rimosso. Il colpo appartiene ai proiettili utilizzati verosimilmente da una contraerea nel periodo di maggiore intensità dei bombardamenti che hanno interessato la Riviera.