La professoressa Michela Mercuri è la “Grottammarese dell’anno” 2022: stasera la premiazione

GROTTAMMARE - La professoressa Michela Mercuri è la “Grottammarese dell’anno” 2022, questa sera al Teatro delle Energie riceverà il premio nel corso dell’iniziativa “Una rotonda sul mare”. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.15.

Di seguito le motivazioni che accompagneranno la consegna del riconoscimento, ovvero un’opera pittorica dell’artista Matilde Menicozzi: «A Michela Mercuri per la grande professionalità e le numerose competenze acquisite non solo attraverso un prestigioso percorso accademico, ma sperimentate coraggiosamente sul campo, consentendole di assumere un’autorevolezza tecnica nella disciplina della geopolitica riconosciuta a livello nazionale dai principali media italiani. Per l’amore e la dedizione dimostrate a Grottammare, che la professoressa Mercuri ha sempre supportato con la sua presenza in tutte le occasioni in cui la nostra città ha voluto interpretare e comprendere meglio alcune grandi questioni del nostro presente. Per l’anelito alla Pace, ribadito in ogni occasione, soprattutto in questi mesi di crisi nel nostro continente, considerato il solo autentico obiettivo di tutti coloro che per impegno professionale sono stati costretti a studiare e a conoscere le atrocità della guerra». Il Premio è stato istituito dall’associazione Lido degli Aranci di Grottammare e da Confcommercio.

