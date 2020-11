Grottammare, scoperto dalla polizia con 40 grammi di cocaina purissima

GROTTAMMARE Operazione antidroga sulla costa tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare in flagranza di reato un italiano 45enne, trovato in possesso di cocaina purissima per un peso di circa 20 grammi. La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire ulteriori 20 grammi di cocaina e materiale ritenuto utile per il confezionamento delle singole dosi da porre in vendita. L’arrestato si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni della Procura di Fermo.

