I predoni degli chalet colpiscono ancora: rubano il registratore di cassa, lo svuotano e lo buttano in acqua

GROTTAMMARE - Ancora un colpo ai danni di uno stabilimento balneare della Riviera. Questa volta i malviventi hanno agito a Grottammare, allo chalet Koh I Noor, sul lungomare De Gasperi. Sono penetrati nottetempo forzando una porta scorrevole. Una volta dentro hanno preso il cassetto del registratore di cassa e lo hanno portato via dirigendosi verso la spiaggia. All'interno, stando a quanto riferito dai gestori dello chalet ai carabinieri, c'erano alcune decine di euro. Una volta presi i soldi hanno lanciato il contenitore del registratore di cassa in mare costringendo i titolari a dover ricomprare tutto, per una spesa di almeno altre mille euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

APPROFONDIMENTI MACERATA Paura di fronte allo Sferisterio: il camioncino sfonda la balaustra e... MACERATA Compravendita di alcolici senza pagare alcuna tassa: l'evasione...

© RIPRODUZIONE RISERVATA