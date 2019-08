Si sfrena l’auto, una postina tenta di recuperarla ma finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Pomeriggio convulso lungo la costa a seguito di incidenti stradali. I problemi sono iniziati a Grottammare, in via dell’Alloro nell’area della Valtesino dove una postina è rimasta parzialmente schiacciata nel tentativo di recuperare l’auto che si era sfrenata in un tratto in discesa. La donna di 33 anni residente a Folignano, aveva parcheggiato l’automobile in pendenza ed era scesa per consegnare la posta quando si è resa conto che l’auto si stava muovendo da sola. Nel tentativo di recuperare il mezzo è rimasta ferita dal momento che la macchina aveva preso velocità e l’ha schiacciata contro un muro che costeggia la carreggiata. È stata soccorsa dall’ambulanza della Misericordia di Grottammare che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale Madonna del Soccorso. Un paio d’ore dopo a San Benedetto, in via Manara, uno scooter con a bordo S.C., una donna di 55 anni ha investito una carrozzina elettrica dove era seduto A.F. 81 anni. Per entrambi è stato necessario il trasporto al Madonna del Soccorso. Nell’incidente stradale, che ha creato enormi disagi alla viabilità, si è danneggiata anche un’auto che era in coda in attesa di immettersi sulla strada principale.