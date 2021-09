Posti raddoppiati, il nido “Pollicino” da oggi apre i battenti: ecco le attività in programma

GROTTAMMARE - Da oggi il nuovo nido “Pollicino” di via Promessi Sposi, zona area ex Ferriera è pronto ad accogliere i primi bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. La struttura inaugurata ieri, conta di 400 metri quadrati di superficie interna e circa 300 di verde esterno attrezzato per il gioco e attività didattiche, oltre ad un ampio parcheggio.

Al saluto inaugurale presenti le autorità comunali e i proprietari dei locali in via Promessi Sposi, Alessandro e Paolo Radaelli, i quali hanno acconsentito alla locazione dell’immobile eseguendo anche interventi di adeguamento strutturale appositamente pensati per ospitare il centro per l’infanzia, affidandosi alla competenza del progettista sambenedettese l’architetto Enzo Eusebi. Il canone di affitto annuale ammonta a 20mila euro, che comprendono anche i lavori di sistemazione, esclusivamente a carico del privato e non del Comune. La capienza è maggiore, dai 18 utenti dell’ex sede di via Toscanini, ai 31 utenti.

Per quanto riguarda la lotta al Covid l’aria sarà costantemente filtrata. Inoltre questo struttura sarà una delle 60mila nel mondo in cui viene applicato il metodo Montessori che parte dell’educazione cosmica: quindi da arredi funzionali si passa ad arredi didattici. La struttura si articola in diverse aree e zone tra le quali: un’aula per le attività motorie, una per attività sensoriali, stanze del sonno, un’aula dei lattanti, un’area per fasciatoio e cambio e una per la cucina. Inoltre circa 100 metri quadrati, saranno utilizzati sia per attività comunali sia per i gestori dell’asilo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA