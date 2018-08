Pochi i biglietti venduti: â€‹cancellato il concerto di Renzo Arbore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Avrebbe dovuto ricevere l’Arancia d’oro in occasione dell’edizione 2018 del festival di Cabaret Amoremio ma Renzo Arbore non farà tappa a Grottammare. Il motivo? Gli organizzatori, l’Agenzia Best eventi in collaborazione con il Comune di Grottammare, hanno infatti deciso all’ultimo momento di annullare il concerto che si sarebbe dovuto tenere domenica, allo stadio Pirani, in quanto sono stati venduti soltanto circa 400 biglietti, troppo pochi per sostenere le spese di un simile concerto che avrebbe dovuto vedere anche la partecipazione dell’Orchestra Italiana.