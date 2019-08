Piromani fuori controllo: ​altri cinque incendi appiccati nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Cinque incendi in poche ore. Tutti dolosi, tutti opera di qualche folle che si sta muovendo, da settimane, lungo il territorio. E' stata una notte da incubo, quella tra venerdì e sabato, lungo il territorio e, in particolar modo, sulle colline che si trovano tra i territori comunali di Ripatransone, Grottammare e Cupra Marittima.Tra quei tre comuni nel giro di poche ore, si sono infatti verificati cinque incendi di sterpaglie e aree verdi che potrebbero portare la stessa firma e che si aggiungono ad un altro intervento che si è reso necessario, intorno alle 22, a Porto d'Ascoli a ridosso di contrada San Giovanni dove un'area coltivata ha preso fuoco per motivi ancora sconosciuti.