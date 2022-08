Grottammare, un pullman finisce fuori strada. L'autista colto da malore riesce a evitare un frontale

GROTTAMMARE - Paura lungo la Valtesino nel tardo pomeriggio di oggi dove l'autista di un pullman colto da un improvviso malore, ha perso il controllo del mezzo. Il grosso pullman ha quindi dapprima sfiorato due auto che stavano procendendo nel senso opposto di marcia poi, probabilmente in un estremo e disperato tentativo dell'autista di evitare il peggio, il mezzo ha piegato verso destra per finire la sua marcia sopra un marciapiedi dopo aver divelto alcuni pali della segnaletica stradale verticale. Ilesi per fortuna tutti gli occupanti del mezzo e gli automobilisti che stavano sopraggiungendo. Scattato l'allarme l'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118.