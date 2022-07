GROTTAMMARE - Vietato fumare nel Parco Arena Sisto V fino al 15 settembre. E’ quanto dispone l’ordinanza firmata dal sindaco Enrico Piergallini a tutela della salute e della sicurezza pubblica. «Nonostante l’area “Parco Arena Sisto V” sia stata oggetto di attività di sistemazione e ripulitura – spiega il primo cittadino - eventuali mozziconi di sigaretta potrebbero causare incendi o danni, vista la probabile presenza nel parco di piante e di erba secca nel terreno adibito ad area di spettacolo e di stazionamento del pubblico.

Considerato che l’interesse pubblico primario di tutte le amministrazioni pubbliche, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, consiste nel garantire la sicurezza e la salute dei propri cittadini, è dunque, necessario e urgente, a tutela della sicurezza dei frequentatori del parco, stabilire il divieto di fumo nell’area stessa».

Il Parco Arena Sisto V è stato recentemente inserito nel patrimonio verde cittadino grazie a un contratto di locazione decennale stipulato con la Fondazione Povera Costante Maria. Il Comune lo ha aperto al pubblico proprio in questi giorni, dopo aver sperimentato le sue potenzialità nell’estate del 2021. D’ora in avanti, fino a dicembre 2031 potrà accogliere le persone in tutte le stagioni dell’anno. Intanto a partire da domenica ospiterà gli eventi della rassegna “Sisto V e il suo tempo” dedicati alle celebrazioni del quinto centenario della nascita di Sisto V.

In particolare si tratta di quattro appuntamenti gratuiti dal 17 al 22 luglio per guidare la curiosità degli spettatori in un percorso multidisciplinare attraversando temi filosofici, letterari, musicali e politici del Cinquecento, più un evento a corollario, per sugellarne la straordinarietà: I Musici, band storica di Francesco Guccini, si esibiranno il 20 luglio, evento a pagamento, biglietto posto unico 15euro su vivaticket.com.