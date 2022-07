Orazio Aleo scomparso da tre giorni, un testimone: «L'ho visto a Cupra»

GROTTAMMARE - Le forze dell'ordine hanno diffuso la foto e reso noto il nome dell'anziano di 69 anni scomparso da casa a Grottammare oramai da due giorni che ha fatto perdere le sue tracce oramai da tre giorni. Si tratta di Orazio Aleo. Orazio sarebbe stato visto l’ultima volta in via Monti mercoledì mattina, da quel momento è sparito. La sua automobile è stata trovata in via Belvedere nella zona alta di Grottammare.

Un testimone ha visto Orazio Aleo

Ci sarebbe un testimone che lo avrebbe visto nella zona di Cupra Marittima ma la sua testimonianza è tutta da valutare da parte dei carabinieri. Le forze dell’ordine hanno deciso di diffondere le sue generalità e una sua foto recente per cercare di rintracciare Orazio Aleo prima possibili. Per questo motivo chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare i carabinieri.