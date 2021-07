Agli olii esausti ci pensa Oliver che regala pure un sapone: ecco le date dei due appuntamenti in piazza Kursaal

GROTTAMMARE - Torna a Grottammare Oliver, il furgoncino itinerante per la raccolta degli oli esausti. L’appuntamento è per martedì 27 luglio e 3 agosto, dalle 19 alla mezzanotte in piazza Kursaal, per l’occasione i cittadini che consegneranno almeno un litro di olio vegetale esausto prodotto in cucina, quindi residuo dalle fritture e dai sottolio, sarà regalato, fino a esaurimento scorte, un sapone per il bucato.

L’evento, promosso dall’assessorato alla Sostenibilità ambientale del Comune di Grottammare e dall’azienda Adriatica Oli di Montecosaro, curato dall’agenzia di comunicazione green GoodCom, ha l’obiettivo di educare e sensibilizzare i cittadini alla corretta raccolta differenziata degli oli vegetali esausti. I saponi, forniti dal laboratorio Civico Verde Grottammare, gestito da Legambiente Marche, sono realizzati da persone in condizioni di fragilità, quindi, hanno un duplice valore sociale.

È il compimento di un modello virtuoso di economia circolare in cui un rifiuto dannoso viene reimmesso nel mercato sotto forma di nuova risorsa. «La dispersione dell’olio in natura - ricordano gli organizzatori - o attraverso gli scarichi domestici arreca danni non solo all’ambiente, ma anche alle fognature e agli impianti di depurazione. È un dovere morale comune, quindi, contribuire alla raccolta differenziata di questo rifiuto dandogli una seconda vita». Per informazioni info@goodcom.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA