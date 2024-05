GROTTAMMARE Area attrezzata all’interno del parco urbano I Maggio, al via l'avviso per chi la gestirà. Grazie anche al contributo di "Sport e salute spa", il Comune installerà alcune attrezzature per il fitness, gratuitamente fruibili da tutti, e ha pubblicato un avviso con cui cerca un’associazione che gestisca l’area e ne promuova l’utilizzo, in cambio del suo uso esclusivo durante alcune fasce orarie settimanali.

La scadenza

La scadenza per presentare la candidatura delle Asd, Ssd è fissata a lunedì 17 giugno. Il modello progettuale prevede la realizzazione di un circuito a corpo libero polivalente, per almeno 12 utilizzatori in contemporanea. E' prevista l'installazione delle seguenti attrezzature: stazione pull-up e leg lift (es. sedia romana); bici con resistenza; bici per braccia con resistenza utilizzabile anche da utenti diversamente abili, con sistema di resistenza allo sforzo ad intensità fissa o variabile. Ed ancora un circuito a corpo libero per almeno otto utilizzatori in contemporanea, esempio calisthenics. Il circuito dovrà essere composto almeno da: una coppia di barre parallele; una spalliera; due barre di trazione; un sistema per i push up facilitati; una panca per esercizi addominali piana o inclinata; uno step da 40 cm con scalino per lavoro cardiovascolare per l'allenamento dei muscoli delle gambe; barre push up a tre altezze per lo svolgimento di esercizi facilitati.

La selezione

Il Comune, quindi intende selezionare, mediante il relativo avviso consultabile sul sito dell’ente, un'associazione a cui concedere in “adozione” l’area sportiva attrezzata per l’attività sportiva all’aperto nel parco urbano I Maggio in collaborazione con “Sport e salute spa” nell’ambito del progetto “Sport nei parchi”.

Il metodo

La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante mail indirizzata a comune.grottammare.protocollo@emarche.it entro e non oltre le 12 del 17 giugno prossimo.