Non risponde alla madre: 40enne trovato morto in casa dai carabinieri

GROTTAMMARE - È stata terribile la scoperta fatta in piazza Carducci. I carabinieri, avvisati dalla madre di un quarantenne che non aveva da diverse ore notizie del figlio, lo hanno rinvenuto privo di vita nella sua abitazione. La donna aveva infatti tentato di mettersi in contatto con il congiunto senza però ottenere alcuna risposta così si è vista costretta a chiamare, in stato di fortissima preoccupazione, le forze dell’ordine.Purtroppo i peggiori timori della donna si sono rivelati fondati. Quando i militari sono entrati in casa, intorno alle 16 di domenica pomeriggio, hanno trovato il corpo senza vita del quarantenne stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. L’uomo non è riuscito nemmeno a dare l’allarme. Si sospetta una tromboembolia ma a confermare l’ipotesi saranno i risultati dell’autopsia. L’esame è stato eseguito nella mattinata di ieri in ospedale, a San Benedetto ma il medico legale si è riservato il tempo necessario all’analisi dei rilievi riscontrati nel corso dell’esame autoptico.