Nessun cenno, non la vedono da giorni I vigili del fuoco la trovano morta in casa

GROTTAMMARE - Sono stati i vigili del fuoco, nel pomeriggio di ieri, a scoprire il corpo senza vita di un'anziana all'interno della sua abitazione di via Mascagni a Grottammare, nell'area ad Ovest del centro cittadino. L'allarme era arrivato in seguito al fatto che della donna non arrivavano più notizie così sono stati allertati sia i pompieri che il 118. Nel pomeriggio di ieri, quando i vigili del fuoco sono entrati, è avvenuta la tragica scoperta. La donna era ormai senza vita e il decesso è probabilmente arrivato in seguito ad un malore.