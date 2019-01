Nuovo raid notturno Ladri svaligiano un negozio del centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un nuovo furto a Grottammare dopo quello alla sala slot e sempre di notte. Ieri notte i ladri sono riusciti a penetrare all'interno di un negozio in via Marconi, a due passi dall’isola pedonale. I ladri non sono riusciti a scardinare la cassa ma hanno rubato alcuni prodotti esposti sugli scaffali e sugli espositori presenti all’interno del locale e sono poi fuggiti senza essere notati da nessuno. Il furto è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di San Benedetto che stanno cercando di risalire agli autori del furto.