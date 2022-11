GROTTAMMARE “Grottammare d’inverno e di mare” presentato il cartellone di eventi che animeranno la città nei prossimi mesi. Tra le date più attese c’è quella del 10 dicembre con “Waiting For Christmas” che vedrà protagonista in piazza Carducci la nota interprete di sigle di cartoni animati Cristina D’Avena.



Le nuove location



«Per la prima volta sperimentiamo una nuova location - esordisce il sindaco Enrico Piergallini – ovvero via Alighieri che in parte sarà interdetta al traffico, per una giornata, proprio l’arrivo della nota cantante amata da grandi e bambini». Ben quarantatré gli appuntamenti previsti nel calendario a cui si darà il via ufficiale con l’accensione delle luminarie il 26 novembre. Nuova ambientazione anche per il Presepe Vivente che dopo l’edizione del 2019 torna, ma presso il parco ciclistico “Daniela Calise” nelle giornate del 26 dicembre a partire dalle 16 con l’inaugurazione, 1 e 6 gennaio dalle 17. «Anche se il Paese alto è sicuramente più suggestivo – spiega Fabrizio Rosati dell’associazione Presepe Vivente Grottammare – questo nuovo luogo è più accessibile, più facile da raggiungere e ha un ampio parcheggio. Una decisione presa a seguito della difficoltà di reperire le cantine nel Vecchio incasato. Essendo uno spazio più ampio abbiamo bisogno di un maggior numero di figuranti. Dunque facciamo un appello a partecipare».



Il ritorno



Torna anche la “La discesa delle befane” in piazza San Pio V il 5 gennaio a partire dalle 17 e quest’anno per l’occasione saranno posizionate 500 sedie. Il 25 dicembre si potranno ammirare i presepi allestiti nelle parrocchie cittadine. Confermati anche il Gran concerto di Natale e la festa delle famiglie per celebrare gli anniversari di matrimonio con le coppie cittadine.



Per i più giovani



Nel calendario spiccano i contenitori teatrali “Natale a Teatro” per i più piccoli con quattro spettacoli a partire dal 4 dicembre, “Energie Vive” per proseguire la conoscenza delle proposte più giovani e contemporanee, prossimo appuntamento il 3 dicembre e “Commedie Nostre” per ridere con quelle amatoriali dal 21 gennaio.



Riflessione e conoscenza



Tra le rassegne, è confermata “I conti con la storia” in programma dal 7 dicembre per approfondire e rielaborare gli accadimenti più attuali come ricorda l’assessore Lorenzo Rossi: «La forza di questo calendario, come altri del resto che abbiamo realizzato, è il rapporto con il tessuto cittadino e non solo. La nostra è una realtà capace di ospitare eventi eterogenei». Proseguono anche gli incontri legati al benessere con “Grottammare in Salute”, prossimo appuntamento il 30 novembre. Prosegue l’omaggio a Felice Peretti con le giornate conclusive del V centenario della nascita di Sisto V. Il calendario aggiunge alla collezione dei manifesti d’arte l’opera di Giacomo Pomili detto Il Tarpato “Incontro con il lupo”, riprodotta sullo sfondo.