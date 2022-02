Ottantenne si accascia nella sua abitazione di zona Oasi: arrivano i soccorsi ma putroppo non riescono a rianimarlo

GROTTAMMARE - Tragica scoperta in una abitazione della zona Oasi di Grottammare alta dove nella tarda serata di domenica è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di ottant’anni. L’uomo era nella sua abitazione ed è stato verosimilmente stroncato da un malore.

A scoprire il corpo sono stati i figli che hanno subito dato l’allarme chiedendo il supporto del 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari arrivati a bordo dell’ambulanza partita dalla postazione Potes dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto che hanno subito provato a valutare la possibilità che l’uomo potesse riprendersi ma la situazione era ormai inesorabilmente compromessa e purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, Vani si sono rivelati tutti i tentativi di rianimazione e agli operatori giunti a bordo del mezzo di emergenza non è rimasto che constatare il decesso dell’ottantenne.

