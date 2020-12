Multato sul lungomare nell'ultimo giorno di divieto di spostamenti fra Comuni vicini

GROTTAMMARE - Sanzionato nell'ultimo giorno prima del passaggio delle Marche da zona arancione a zona gialla. Gli agenti della polizia locale di Grottammare hanno infatti multato sul sul lungomare, un sambenedettese. Quest'ultimo, in auto, è stato fermato dai vigili urbani e ha affermato di stare andandoi a trovare un amico ovviamente senza comprovati motivi e infrangendo il divieto di spostamento fra Comuni anche per poche centinaia di metri. Ai vigili urbani di Grottammare non è rimasto che comminargli una multa salata di 370 euro.

