GROTTAMMARE - Varato il cartellone de “L’estate della città” a Grottammare. In programma cento appuntamenti da oggi fino a metà settembre, con le mostre d’arte che quest’anno più che mai rendono omaggio al disegno, sulla scia della prima edizione del Festival dell’illustrazione turistica svolto a maggio, avanzerà tra proposte consolidate e novità come la prima edizione di "Terrammare festival" oggi e domani al prato sul mare.

Il percorso

«Un percorso di continuità che conferma tante delle iniziative di successo dei nostri cartelloni, proposte da associazioni e comitati ormai storici» dice il sindaco Alessandro Rocchi al varo del cartellone promosso e coordinato dall’assessorato alla Crescita culturale e Turismo, collettore di una cinquantina di realtà coinvolte nell’organizzazione insieme all’Amat. Accanto al più celebre e longevo “Cabaret Amoremio!” giunto alla 39esima edizione, il 2 e 3 agosto, trovano posto “I mercoledì del Kursaal” in memoria delle celebri serate danzanti degli anni Cinquanta e Sessanta, nuovi spazi per l’arte e conferme come: "Cinema in Giardino" dal primo luglio, il FestivaLiszt dal 18 al 28 agosto, e "Diffusioni festival" dal 5 all’8 agosto. Confermati anche i mercatini sul lungomare centro e sud, la disputa del Palio del Pattino, XXIV edizione il 13 e 14 luglio, gare e tornei di ogni genere in riva al mare e una settimana di eventi per la prima edizione di “Sport Week” dall’8 al 15 settembre.

Le conferme

Tra le conferme, la gratuità delle iniziative o, ma raramente, il prezzo minimo per occasioni di intrattenimento diffuse sul territorio. Le feste di quartiere, a contorno di quella patronale San Paterniano dal 12 al 14 luglio, il compito di offrire il volto più verace della città. «Un calendario fittissimo che racconta di una città che, nonostante le difficoltà di una crisi economica italiana ed europea, riesce a proporre un cartellone di iniziative vario e solido – dichiara l’assessore Lorenzo Rossi - Il merito principale va a un ricco tessuto associativo locale che, con generosità e impegno, lavora instancabilmente nella costruzione di proposte interessanti e accessibili».

Le novità

Sulle novità torna la consigliera delegata alle Iniziative culturali, Rossella Moscardelli, la quale aggiunge, «alla riscoperta di un luogo magico per il ballo in piazza grazie a I mercoledì al Kursaal Dancing, i Percorsi al vecchio incasato tra arte, storia, arte e mercatini, le attività animate da Ludobus legnogiocando oppure l’adesione a circuiti interterritoriali come JazzAp in ambito musicale o "Non a voce sola" in quello degli incontri con le autrici».