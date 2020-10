Centinaia di pesci morti alla foce del fiume: è giallo, indaga l'Arpam

GROTTAMMARE - Centinaia di pesci morti. E’ quello che si sono trovate di fronte ieri mattina tutte le persone che si sono trovate a passare per l’area della foce del fiume Tesino, a Grottammare.

Nell’acqua galleggiavano infatti numerosissimi pesci morti. Uno scenario tutt’altro che bello da vedere sulla cui cause sono in corso accertamenti da parte dell’Arpam e della Capitaneria di porto ma che potrebbero essere legate ad un fenomeno di inquinamento.



Negli ultimi giorni sono stati visti e segnalati dei ristagni d’acqua putrida, proprio a ridosso della foce, dalla quale si leva un odore nauseabondo e che potrebbe derivare da qualche scarico illecito a monte della vallata. I rilievi ad ogni buon conto dovranno dare risposte in merito a questo fenomeno e stabilire se possa essere collegato con la morte di quei pesci. Una volta effettuate questo genere di analisi si renderà necessario risalire alla fonte di quei presunti sversamenti al fine di stabilire dove siano le responsabilità. Come accaduto più a Nord, sul fiume Aso,dove ieri sono state ufficializzate denunce e maxi sanzioni nei confronti di chi ha rilasciato in maniera completamente irregolare delle vernici nel fiume provocandone una colorazione anomala che ha seminato allarme e preoccupazione tra molte persone. I carabinieri forestali sono riusciti a scoprire quale fosse la fonte di quel problema.



