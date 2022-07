GROTTAMMARE - Moda, bellezza e saper fare artigiano hanno fatto dell’ottava edizione di “Fashion Mood - Eccellenze in passerella” un evento di successo. La sfilata di alta moda promossa dalla Cna di Ascoli in collaborazione con l’agenzia FabbricaEventi.com, che si è svolta nei giorni scorsi in piazza Kursaal a Grottammare, ha richiamato un centinaia di persone tra addetti ai lavori, appassionati e curiosi.



La partnership

L’ormai consolidata partnership tra l’associazione territoriale di Ascoli e il Comune di Grottammare ha dato vita anche quest’anno a uno spettacolo volto a valorizzare il territorio e i suoi prodotti dando spazio alle splendide creazioni delle imprese del settore moda del Piceno, ambasciatori del Made in Italy conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. Protagonista, oltre alle imprese leader della moda nazionale e internazionale, anche una nutrita delegazione di aziende del comparto beauty, scesa in campo in una serata all’insegna del saper fare tipico del Piceno per testimoniare ancora una volta l’eccezionale capacità delle imprese locali innovative di fare squadra e di attivare sinergie preziose per tutto il territorio. È anche in questo senso che si spiega l’ormai consolidata collaborazione tra la Cna e gli studenti dell’indirizzo Moda dell’istituto Fermi-Sacconi-Ceci di Ascoli, in linea con la filosofia sposata dalla Cna di Ascoli in termini di rete e formazione che, insieme ad acconciatori, estetisti, fotografi e tecnici, hanno offerto il proprio contributo alla riuscita di una delle iniziative di punta promosse dall’associazione.

Oltre alle eccellenze presenti in passerella e dietro le quinte, come da tradizione anche la musica e la danza hanno fatto parte della formula vincente di Fashion Mood, con un suggestivo mix di alta moda e intrattenimento musicale impreziosito dalla vocalità a tema jazz e swing di Mark Zitti e dai passi eleganti del duo Step Sisters. Con brand del territorio conosciuti in ogni angolo del pianeta a sfilare in piazza Kursaal, la Cna di Ascoli ha voluto omaggiare con dei premi speciali alcuni tra i principali maestri dell’arte e della moda picena tra i quali lo stilista sambenedettese Vittorio Camaiani, premiato dal direttore territoriale del confidi Uni.Co.

Massimo Capriotti, l’imprenditore venarottese Graziano Giordani, che collaborando con i più importanti marchi del fashion del panorama mondiale ha tenuto alto il nome delle aree interne perfino sul palco degli Oscar e l’attrice e cantante ascolana Giorgia Fiori. In un momento delicato per le imprese del territorio, messe a dura prova dall’emergenza sanitaria prima e dalle tensioni geopolitiche poi, Fashion Mood rappresenta una preziosa occasione di promozione per le imprese del territorio, che la Cna intende continuare ad accompagnare e sostenere sulla via della ripartenza. «Siamo lieti di aver riproposto anche quest’anno un appuntamento promosso con il sostegno delle istituzioni e di partner di spicco del mondo dell’imprenditoria picena e marchigiana» affermano dalla Cna Picena.