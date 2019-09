Un etto di cocaina nascosto nella bomboletta della schiuma da barba, arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - I carabinieri della compagnia di San Benedetto del Tronto hanno fermatto a Grottammare un ventottenne albanese. I militari, una volta bloccato il giovane lo hanno sottoposto a meticolosa perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute, abilmente occultate all’interno di una bomboletta per la schiuma da barba artatamente modificata, decine di dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Altro stupefacente, per un totale di quasi un etto, è stato poi trovato nel marsupio che portava al seguito e nell’abitazione del soggetto, dove sono state rinvenute banconote per un totale di quasi ottocento euro, sequestrate perché probabile provento dell’attività delittuosa. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente