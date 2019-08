Il sorriso di Stefania si è spento: mamma vinta dalla malattia a 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Profondo cordoglio, in tutta la Riviera delle Palme, per la morte di Stefania Bruglia, 49enne sambendettese residente a Grottammare e madre di quattro figli. Il decesso è avvenuto all’ospedale Mazzoni di Ascoli dove era ricoverata a causa di una malattia che aveva scoperto di avere soltanto da pochi mesi. Una notizia, quella della sua morte, che ha sconvolto l’intero territorio.Diplomata al liceo classico e molto conosciuta in città la donna aveva preferito occuparsi della famiglia e di volontariato: lascia il marito Luca Michettoni e quattro figli di 18, 16, 14 e 10 anni. Stefania, figlia del noto avvocato Francesco Bruglia, era anche molto religiosa ed era stata toccata come tutta la famiglia del tragico incidente che, nell’anno 2003 aveva coinvolto il fratello ventunenne, finito sotto un treno. L’anno scorso era stata candidata alle elezioni comunali, viene ricordata come una madre amorevole e profondamente legata ai suoi familiari. «Stravedeva per i suoi quattro figli» affermano in molti ancora increduli alla notizia. Tra meno di un mese avrebbe compiuto 50 anni. I funerali di Stefania Bruglia saranno celebrati oggi, giovedì 29 agosto, alle 16 presso la parrocchia Madonna della Speranza sulla Valtesino.