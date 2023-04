GROTTAMMARE - Ultimi ritocchi al lungomare centro. Domenica saranno aperti al pubblico i due terzi del lungomare e posizionate due statue di Pericle Fazzini. I ritardi nella consegna del materiale per la pavimentazione e il maltempo dei giorni scorsi non permetteranno dunque l’apertura completa del lungomare della Repubblica. Nessun evento inaugurale pubblico per via della par condicio, ma solo un taglio del nastro “privato” tra gli amministratori e le ditte.

Gli eventi



Poi il 25 aprile saranno organizzati degli eventi per bambini, per celebrare la festa della Repubblica che dà nome al lungomare. Già da sabato, dunque, saranno smantellati i cantieri e resi fruibili alcuni tratti: quello a nord che va da piazza Kursaal fino ai campi da tennis mentre a sud dallo chalet Savana fino ai campi da tennis. Entro la prima settimana di maggio il lungomare sarà reso completamente fruibile. Intanto sono state installate le sei panchine letterarie che raccolgono citazioni dal patrimonio culturale locale, con incisioni ad hoc sulle sedute. Sono arrivati anche gli altri arredi come cestini, panchine smart, che permettono la ricarica di dispositivi elettronici e i 31 stalli per le biciclette. Troveranno quindi sistemazione, per alcuni mesi, negli slarghi riqualificati del viale marino centrale due sculture di Pericle Fazzini: il “Giovane che declama” e il busto di Mario Rivosecchi che prima si trovava di fronte al Parco della Madonnina. Quattro delle cinque piazze che si trovano sul riqualificato lungomare della Repubblica sono pronte ad accogliere delle scultore che saranno esposte per determinati periodi di tempo.



La segnaletica



Intanto in questi giorni è in via di realizzazione la nuova segnaletica nel tratto compreso tra via Ballestra e via Laureati. L’intervento è portato avanti dalla ditta Gmc Strade di Pescara per 18.099,28 euro: il progetto prevede la riorganizzazione degli stalli per ciclomotori e per auto, il rifacimento di attraversamenti pedonali e ciclopedonali e l’inserimento di segnaletica verticale, secondo le disposizioni del codice.