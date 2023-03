GROTTAMMARE - Procedono a pieno ritmo i lavori che stanno interessando diverse aree della città. Tra i più impegnativi quello della riqualificazione del lungomare della Repubblica: apertura prevista per metà aprile, ma senza taglio del nastro per via della par condicio.



Le intenzioni



«Il 25 aprile, ad ogni modo, abbiamo intenzione di organizzare una festa per consentire ai cittadini di scoprire il nuovo viale» afferma il sindaco Enrico Piergallini che insieme all’assessore ai Lavori pubblici Manolo Olivieri ha illustrato, nella giornata di ieri, i cantieri in corso a Grottammare. Termineranno a fine aprile i lavori di riqualificazione dell’autostazione via Matteotti. «Per quest’opera ringrazio l’ingegner Pierpaolo Petrone e l’architetto Morena Corradetti» tiene a sottolineare il sindaco Piergallini. In linea con le forme e i colori della vicina Piazza San Pio V, la nuova autostazione, esteticamente più bella e accessibile, sarà un biglietto da visita per chi arriva in città, con spazi verdi e panchine adatti all’aggregazione. Il valore dei lavori è di 174mila euro finanziati con contributo privato. Ammonta invece a 100mila euro la riqualificazione di piazza Stazione di cui 70mila di contributo della Regione Marche e 30mila fondi comunali.

«Stiamo aspettando la consegna degli arredi – afferma il sindaco - perché qui andrà collocata una nuova pensilina per gli autobus e creare così una situazione di socializzazione, attraverso panchine e sedute, come abbiamo sistemato nel lato nord». Sono iniziati da alcuni mesi i lavori per la realizzazione del nuovo parco del Colle di via Toscanini.

«Vorremmo inaugurarlo il 16 aprile in occasione della festa di San Paterniano. Si tratta dell’area verde che costeggia il tratto di Cuprense, compreso tra via Toscanini e via Cilea, e rappresenta un’area di collegamento tra la parte alta, quella dell’ex Ferriera, e quella bassa, della zona centrale anche perché in futuro sarà collegata a Sud con il Paese alto attraverso via Cagliata e a Nord con le scalette che conducono alla statale passando da via Donizetti». Saranno messe a dimora 40 piante di alto fusto oltre a delle rampicanti sulle scarpate. I lavori del parco del Colle e di piazzale Stazione sono coordinati dagli architetti Liliana Ruffini e Bernardino Novelli.