GROTTAMMARE - A Grottammare prosegue la lotta al punteruolo rosso, potenziato anche il piano di prevenzione. Nel 2023 saranno infatti 50 le palme che verranno sottoposte a trattamenti ad impatto ambientale zero per contrastare l’epidemia provocata dal parassita.



Il metodo



L’amministrazione conferma le iniziative di contrasto alla diffusione del coleottero asiatico, che dal 2007 sta causando la perdita di numerosi esemplari dello storico patrimonio palmizio rivierasco. Sul tema si è espressa, nei giorni scorsi, la giunta comunale, approvando la proposta del Servizio ambiente di proseguire i trattamenti di prevenzione su tutte le palme pubbliche del territorio comunale, ad oggi sono 279 quelle appartenenti alle specie Phoenix Canariensis e Phoenix Dactylifera, e quindi di ripetere la sperimentazione in endoterapia e di innalzare a 50 il numero di alberi da sottoporvi. Il metodo ecosostenibile si basa sulla distribuzione di prodotti fitosanitari specifici mediante cannule inserite nel tronco della pianta per garantire la copertura fino all’apice. A Grottammare è utilizzato dal 2021, su un nucleo iniziale di 20 palme con il risultato di 6 palme attaccate (30%) e successivamente abbattute. Il metodo è stato riproposto nel 2022 sulle restanti 14 palme e un risultato di sole 2 palme attaccate (14%). Parallelamente alla sperimentazione, proseguirà l’attività di prevenzione più tradizionale sulle restanti 229 palme.



I trattamenti



I trattamenti avverranno per aspersione in chioma con derivati naturali a base di piretro. Entrambi i programmi si svolgeranno da maggio ad ottobre. Le cure saranno precedute da interventi di potatura su 204 palme appartenenti al genere Phoenix presenti in viale Colombo, piazza Kursaal e Lungomare De Gasperi, da attuarsi entro fine marzo.«La prevenzione e il monitoraggio delle nostre palme è una sfida costante – afferma l’assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute, Alessandra Biocca – perché la lotta al punteruolo rosso è necessaria per tutelare il paesaggio della nostra città. L’immagine che ci caratterizza è il patrimonio palmizio e con il sistema endoterapico puntiamo a salvaguardarlo tenendo in contro la salute di tutto l’ambiente circostante».