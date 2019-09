La lite con il cliente finisce a pugni e cadono dalle scale: entrambi all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Durante la lite cadono dalle scale e finiscono entrami al Pronto soccorso. E' l'episodio accaduto ieri mattina a Grottammare, in zona Ascolani. Tutto è accaduto tra via Manzoni e via D'Azeglio dove due persone, un agente immobiliare ed un suo cliente, avrebbero dato vita ad una acceso diverbio generato, a quanto si apprende, da delle controversie per alcuni pagamenti.Difficile capire cosa sia accaduto ma, durante l'accesa lite, i due sono ruzzolati giù per le scale che danno sul portone di ingresso della struttura dalla quale molti passanti li hanno visto sbucare fuori insanguinati. E' subito stato dato l'allarme e sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso i due medicandoli e trasportandoli all'ospedale di San Benedetto. Sul posto, contemporaneamente ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri che sono ora al lavoro per ricostruire con esattezza l'accaduto e stabilire eventuali responsabilità