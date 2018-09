Concessionari di spiaggia acquistavano lettini e sdraio senza pagare i fornitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - I carabinieri di Grottammare, in collaborazione con quelli di Acquaviva Picena, hanno portato a termine una importante operazione di servizio finalizzata all’accertamento di una truffa ai danni di ditte della provincia di Forlì e di Macerata, per un ammontare di 60mila euro. L‘indagine condotta dai carabinieri è stata sviluppata a seguito di denuncia presentata da una delle ditte truffate, per una serie di pagamenti con assegni postali non esigibili. Gli immediati accertamenti posti in essere dai militari dell’Arma consentivano di ricostruire interamente l’attività illecita in cui un dipendente di uno chalet di Grottammare, rivelatosi poi essere il reale gestore dello stesso, con la collaborazione di un suo complice che si presentava presso le ditte sotto falso nome, acquistavano vari arredi per stabilimenti balneari (attrezzature da cucina, lettini, sdraio, giochi per bambini, ed addirittura anche due pedalò) da piazzare nel proprio stabilimento, senza poi corrispondere pagamento alcuno poiché il tutto veniva saldato con assegni falsi. Al termine delle indagini, la Procura della Repubblica di Fermo, concordando pienamente con le risultanze investigative, delegava perquisizioni locali e personali di tutti gli obiettivi individuati ove poter rinvenire la merce, sottratta alle ditte. Denunciati un cinquantunenne ed un settantaquattrenne,