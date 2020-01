I ladri forzano la porta del pub e ripuliscono la cassa, ma devono accontentarsi degli spicci

GROTTAMMARE - Ancora un colpo dei ladri a Grottammare. I malviventi hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì, ma i titolari del locale hanno scoperto l'accaduto soltanto nella serata di ieri.

I malviventi, che sono quasi certamente gli stessi che avevano colpito nella non distante sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno forzato una porta e, una volta dentro, hanno cercato denaro trovando però soltanto pochi spicci lasciati come fondo cassa. Quindi si sono dileguati. Ad occuparsi della vicenda i carabinieri della stazione di Grottammare che sono stati chiamati per un sopralluogo e che hanno raccolto la denuncia.

