I ladri devastano la Pizzaccia: tanti danni per pochi spicci

GROTTAMMARE - Prima che arrivasse il vetraio, ieri mattina, a coprire i danni fatti dai ladri c’erano i cartoni per la pizza. Ancora un colpo criminale, a Grottammare, andato in scena in uno dei locali più conosciuti dalla città: la Pizzaccia, lo storico locale di via Matteotti. I ladri, sembrerebbe si tratti di tre persone con il volto travisato, sono entrati, con una mazzetta da muratore hanno sfondato il vetro della porta che si affaccia lungo la strada quindi, sono entrati nel locale. I malviventi si sono diretti verso la cassa che si trova sul bancone ed hanno portato via un fondo cassa. Poche decine di euro, a quanto si apprende. Probabilmente contavano di trovare più denaro. Una volta presi i soldi se ne sono andati in tutta fretta.